Симоньян высказалась о санкциях США против RT

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Санкции США не «заткнут» телеканал Russia Today (RT) и медиагруппу «Россия сегодня». Так Маргарита Симоньян прокомментировала ограничения в эфире телеканала «Россия 1».
Она отметила, что сотрудники RT в США и странах ЕС начали сталкиваться с помехами. В частности, были прекращены трансляции канала и запрещены транзакции.
Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.
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«В Великобритании, например, одному из наших сотрудников объявили, что если он будет продолжать оставаться нашим сотрудником, то его посадят на семь лет за нарушение санкционного режима. Они решили, что таким образом мы заткнемся и уйдем оттуда. Мы не можем заткнуться и уйти ниоткуда. Нам Родина приказа не давала отступать», – заявила Симоньян.
Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.
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Александр Климов