Экс-кандидат в президенты США отказался верить в обвинения против российских СМИ

Фото: iStock/dusanpetkovic
Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами не верит обвинениям американских властей в адрес российских СМИ. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано в социальной сети X.
«На самом деле я не покупаю то, что они пытаются продать», – заявил политик.
Он добавил, что подобные заявления звучали и во время предыдущих избирательных кампаний в США, но не были подтверждены.
Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.
Читайте также:
Захарова назвала обвинения США против RT нарушением свободы слова
Симоньян собирается подать в суд на Би-би-си из-за фейков
Симоньян попросила журналистов из США «не кормить её тщеславие фастфудом»
Александр Климов