Спасатели круглосуточно работают на месте трагедии в «Крокус Сити Холле»

Видео: Telegram-канал Андрея Воробьёва
Спасатели круглосуточно работают на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Специалисты продолжают разбирать завалы и искать людей.
К работе привлечено 719 спасателей и 213 единиц техники.
Воробьёв подчеркнул, что за последнее время под завалами были обнаружены тела ещё 20 человек.
Работы будут вестись ещё минимум несколько суток.
Больше всего в результате пожара пострадал зрительный зал, который полностью выгорел. Основная часть работ по разбору завалов ведётся именно здесь.
Также разведку проводят альпинисты. Они уточняют, что потолок находится под угрозой обрушения.
Воробьёв подчеркнул, что правительство Московской области помогает спасателям всем необходимым.
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К работе привлечено 719 спасателей и 213 единиц техники.
Работы будут вестись ещё минимум несколько суток.
Больше всего в результате пожара пострадал зрительный зал, который полностью выгорел. Основная часть работ по разбору завалов ведётся именно здесь.
Также разведку проводят альпинисты. Они уточняют, что потолок находится под угрозой обрушения.
Воробьёв подчеркнул, что правительство Московской области помогает спасателям всем необходимым.
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Анастасия Чинкова