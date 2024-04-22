Герой России высказался о роли мобилизованных в ходе СВО

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Герой России, начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Залибек Умаев в беседе с информационным агентством ТАСС оценил роль мобилизованных сил в специальной военной операции (СВО).
Военный отметил, что эти военнослужащие обладают высокой мотивацией и внесли значительный вклад в отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году.
Он рассказал о статусе бойцов. Им приходилось ставить заслоны в глубине вражеской территории. По словам этого офицера, его бойцы отвечали: «Ставьте задачу, я выполню».
Умаев подчеркнул, что благодаря мотивированному личному составу российским войскам удалось отразить контранступление ВСУ.
Ранее сообщалось о прорыве бойцами ВС РФ украинской обороны в центральной части Донбасса.
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«Важна роль солдата, который непосредственно выполняет задачи. Я каждый день с ними беседовал, проверял, а там же не все штатные военнослужащие, были и 50-летние мобилизованные», – отметил Умаев.
Он рассказал о статусе бойцов. Им приходилось ставить заслоны в глубине вражеской территории. По словам этого офицера, его бойцы отвечали: «Ставьте задачу, я выполню».
Умаев подчеркнул, что благодаря мотивированному личному составу российским войскам удалось отразить контранступление ВСУ.
Ранее сообщалось о прорыве бойцами ВС РФ украинской обороны в центральной части Донбасса.
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Александр Климов