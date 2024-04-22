На Украине сообщили о серии взрывов в Одесской области

Фото: iStock/RamonCast
В Одесской области произошли взрывы, сообщает украинский телеканал «24 канал» в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Угрозы прямой атаки на Одессу нет. Республиканские ВВС предупредили жителей региона о возможных атаках беспилотников и баллистических снарядов.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, предупреждения объявлены в подконтрольных Киеву Полтавской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. В настоящее время фиксируются отбои.
В пятницу, 19 апреля, Вооруженные силы России (ВС) нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре в городе Южный к востоку от Одессы. По данным Министерства инфраструктуры Украины, в результате атаки были повреждены два терминала.
Читайте также:
Симоньян раскрыла, кому выгоден конфликт на Украине
В РПЦ заявили о нехватке священников в зоне специальной военной операции
ВС РФ прорвали украинскую оборону в центральном Донбассе, заявил аналитик
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, предупреждения объявлены в подконтрольных Киеву Полтавской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. В настоящее время фиксируются отбои.
В пятницу, 19 апреля, Вооруженные силы России (ВС) нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре в городе Южный к востоку от Одессы. По данным Министерства инфраструктуры Украины, в результате атаки были повреждены два терминала.
Читайте также:
Симоньян раскрыла, кому выгоден конфликт на Украине
В РПЦ заявили о нехватке священников в зоне специальной военной операции
ВС РФ прорвали украинскую оборону в центральном Донбассе, заявил аналитик
Александр Климов