В честь Путина назовут новый район в Грозном

Фото: Сайт Кремля
Президенту РФ Владимиру Путину была представлена масштабная модель нового района в Грозном, который планируется назвать в его честь. Экскурсию для Путина провел лично глава Чечни Рамзан Кадыров, который отметил, что проект станет значительным вкладом в развитие столицы региона.
По словам Кадырова, проект включает комплекс жилых домов и объектов инфраструктуры, общей площадью более 6,3 миллиона квадратных метров. Этот амбициозный проект, по мнению главы Чечни, станет украшением Грозного, сообщает Общественная служба новостей.
Визит Путина в Чечню начался с посещения могилы Ахмата-Хаджи Кадырова, отца Рамзана Кадырова. Затем президент осмотрел выставку трофейного оружия в Российском университете спецназа в Гудермесе и пообщался с добровольцами.
Напомним, президент России Владимир Путин был удостоен звания почетного гражданина Чеченской Республики. Торжественная церемония вручения знака и удостоверения прошла во время визита главы государства в Чечню.
Знак и удостоверение почетного гражданина вручили президенту глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий республики, председатель духовного управления мусульман Чечни Салах Нежиев. Церемония состоялась на фоне визита Путина в новую мечеть пророка Исы в Грозном.
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Визит Путина в Чечню начался с посещения могилы Ахмата-Хаджи Кадырова, отца Рамзана Кадырова. Затем президент осмотрел выставку трофейного оружия в Российском университете спецназа в Гудермесе и пообщался с добровольцами.
Напомним, президент России Владимир Путин был удостоен звания почетного гражданина Чеченской Республики. Торжественная церемония вручения знака и удостоверения прошла во время визита главы государства в Чечню.
Знак и удостоверение почетного гражданина вручили президенту глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий республики, председатель духовного управления мусульман Чечни Салах Нежиев. Церемония состоялась на фоне визита Путина в новую мечеть пророка Исы в Грозном.
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Елена Перлова