Кадыров рассказал о предотвращении попытки прорыва ВСУ на Сумском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» успешно предотвратили попытку ВСУ прорваться через российские опорные пункты на сумском направлении. По его словам, бой сопровождался активным применением украинской стороной дронов типа «Баба-яга».
Несмотря на интенсивность атаки, российские бойцы сумели удержать позиции и отбить натиск. В ходе боестолкновения ликвидировано пять человек противника, отметил Кадыров в своём Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что подразделение эффективно использовало специализированные антидроновые комплексы для уничтожения вражеских беспилотников, что сыграло важную роль в отражении атаки.
