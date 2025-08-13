В Чечне обнаружили тело пропавшего несколько дней назад семилетнего мальчика
В Чечне завершились поиски семилетнего Джабраила Мудаева, который пропал несколько дней назад. К сожалению, мальчика нашли мертвым, сообщает Telegram-канал Baza.
Предварительно, ребёнок мог утонуть в реке Терек. Официальных данных о точных обстоятельствах трагедии пока не поступало. Однако известно, что ранее на берегу реки был найден один из шлепанцев мальчика, что и стало отправной точкой для активных поисков в водоеме.
К поисково-спасательной операции были привлечены сотрудники МЧС, волонтёры и местные жители. Работы велись круглосуточно, в том числе с использованием водолазной техники и дронов. Несмотря на усилия, найти Джабраила живым не удалось.
Семья мальчика проживала в одном из населённых пунктов поблизости от реки. По предварительным данным, в день исчезновения ребенок играл на берегу и, возможно, оступился или зашел в воду. Следственные органы проводят проверку по факту происшествия, чтобы точно установить причины гибели ребенка.
Местные власти выразили соболезнования семье погибшего. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своих соцсетях также прокомментировал трагедию, отметив, что окажет поддержку родственникам Джабраила и призвал родителей быть особенно внимательными к детям, особенно вблизи водоемов.
Следственный комитет России по Чеченской Республике проводит доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье, связанной с причинением смерти по неосторожности.
