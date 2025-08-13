Кадыров сообщил об уничтожении сети окопов ВСУ на харьковском направлении

13 августа 2025, 19:24

Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)

Группа БПЛА стрелкового батальона имени Шейха Мансура из Чечни уничтожила сеть окопов и блиндажей ВСУ на харьковском направлении. Об этом написал глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.