Кадыров сообщил об уничтожении сети окопов ВСУ на харьковском направлении
Группа БПЛА стрелкового батальона имени Шейха Мансура из Чечни уничтожила сеть окопов и блиндажей ВСУ на харьковском направлении. Об этом написал глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, тщательно подготовленные инженерные сооружения, которые с таким трудом возводили украинские солдаты, были уничтожены профессиональными действиями бойцов батальона.
Кадыров отметил, что группа под командованием боевого офицера Муслима Товзаева с позывным Пуля продолжает успешно выявлять и уничтожать замаскированные позиции противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
