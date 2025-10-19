Достижения.рф

В Железногорске задержали замглавы города Романа Вычужанина

Кулеш: замглавы Железногорска Вычужанина задержали по делу о выводе денег
Фото: istockphoto/Ocskaymark

В Железногорске задержали заместителя главы города Романа Вычужанина. Об этом сообщил 19 октября депутат Законодательного собрания Красноярского края, Алексей Кулеш в Telegram.



По его данным, речь идет о расследовании уголовного дела в отношении сотрудников администрации, которых обвиняют в хищении нескольких миллионов рублей через контракты на вывоз несанкционированных свалок. Других подробностей Кулеш не привёл.

17 октября задержали заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда — ему предъявили подозрения в мошенничестве.

По версии следствия, в декабре 2023 года для Управления капитального строительства подготовили коммерческие предложения с завышенной стоимостью поставки двух скамеек из мраморизованного известняка.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0