В Железногорске задержали замглавы города Романа Вычужанина

19 октября 2025, 14:29

Кулеш: замглавы Железногорска Вычужанина задержали по делу о выводе денег

Фото: istockphoto/Ocskaymark

В Железногорске задержали заместителя главы города Романа Вычужанина. Об этом сообщил 19 октября депутат Законодательного собрания Красноярского края, Алексей Кулеш в Telegram.