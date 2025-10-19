В Железногорске задержали замглавы города Романа Вычужанина
В Железногорске задержали заместителя главы города Романа Вычужанина. Об этом сообщил 19 октября депутат Законодательного собрания Красноярского края, Алексей Кулеш в Telegram.
По его данным, речь идет о расследовании уголовного дела в отношении сотрудников администрации, которых обвиняют в хищении нескольких миллионов рублей через контракты на вывоз несанкционированных свалок. Других подробностей Кулеш не привёл.
17 октября задержали заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда — ему предъявили подозрения в мошенничестве.
По версии следствия, в декабре 2023 года для Управления капитального строительства подготовили коммерческие предложения с завышенной стоимостью поставки двух скамеек из мраморизованного известняка.
