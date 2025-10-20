Жену бывшего замминистра энергетики Светлицкого обязали сдать все украшения

20 октября 2025, 10:32

Фото: iStock/megakunstfoto

Арбитражный суд Тверской области обязал супругу бывшего замминистра энергетики Станислава Светлицкого передать в конкурсную массу по делу о банкротстве мужа обширную коллекцию ювелирных украшений и ценных предметов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.