Жену бывшего замминистра энергетики Светлицкого обязали сдать все украшения
Арбитражный суд Тверской области обязал супругу бывшего замминистра энергетики Станислава Светлицкого передать в конкурсную массу по делу о банкротстве мужа обширную коллекцию ювелирных украшений и ценных предметов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Решением суда Светлана Светлицкая должна сдать финансовому управляющему ювелирные изделия, драгоценные камни, часы, монеты и слитки драгметаллов. В перечне имущества, подлежащего передаче, числятся колье, серьги, кольца и цепочки общим весом более 280 граммов, 41 сапфир и рубин, около 200 жемчужин, 717 драгоценных камней (в том числе 219 бриллиантов, 435 сапфиров и 63 изумруда), а также более шести тысяч топазов.
Также в списке — коллекционные медали и монеты, золотые и серебряные слитки, а также элитные часы: три модели Breguet, две — Ulysse Nardin, и по одной от Blancpain, Audemars Piguet, Van Der Bauwede Magnum и Daniel Roth.
В случае отказа от передачи имущества суд назначил неустойку — 10 тысяч рублей за каждый день просрочки.
Однако Светлицкая подала апелляцию. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил прежнее решение и постановил рассмотреть заявление финансового управляющего заново, поскольку Светлицкую не уведомили надлежащим образом и она не участвовала в предыдущем разбирательстве. Повторное слушание назначили на ноябрь.
Станислава Светлицкого приговорили в 2020 году к 12 годам лишения свободы за хищение более 7,7 миллиарда рублей из банка. В 2023 году его признали банкротом, а в сентябре 2025 года Тверской суд Москвы передал в доход государства АО «Ростовводоканал» с активами на сумму более 4,6 миллиарда рублей, связанными со Светлицким.
Читайте также: