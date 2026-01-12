Жертвой иранских протестов стал один из генералов
В Иране на фоне массовых протестов погиб генерал Джавад Кешаварз, возглавлявший подразделение по борьбе с наркотиками в городе Мешхед. Информацию о его гибели опубликовала британская газета The Sun.
Смерть генерала наступила на фоне обострения общественно‑политической обстановки в стране. Перед этим президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил трёхдневный общенациональный траур в память о погибших в ходе демонстраций
Согласно информации агентства Anadolu, протестующих могут привлечь к ответственности за военные преступления. По действующим иранским законам за подобные деяния предусмотрена смертная казнь.
