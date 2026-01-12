Жертвой иранских протестов стал один из генералов

12 января 2026, 02:13

The Sun: генерал Кешаварз погиб в результате протестов в Иране

Фото: iStock/TexBr

В Иране на фоне массовых протестов погиб генерал Джавад Кешаварз, возглавлявший подразделение по борьбе с наркотиками в городе Мешхед. Информацию о его гибели опубликовала британская газета The Sun.