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Сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший и бывший независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший призвали начать переговоры с Россией по Украине из-за нависшей угрозы ядерной войны. Об этом они написали в газете The Hill. По их словам, пришло время для прекращения украинского конфликта.
Сама статья в газете называется «Ведите переговоры с Москвой, чтобы закончить войну на Украине и предотвратить ядерную катастрофу».
Они требуют, чтобы президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отказались от «безумного милитаристского курса» и начали прямые переговоры с Москвой о прекращении конфликта на Украине.
Ранее министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что нет разницы, чем закончится украинский конфликт, но США будут считать Россию острой угрозой для себя. Потому, по его словам, американцы продолжат увеличивать военное присутствие в Европе.
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«Пришло время деэскалации этого конфликта. Это важнее любых политических вопросов, о которых говорят в нашей стране. Ядерная война означала бы конец цивилизации, какой мы ее знаем, и, возможно, даже конец рода человеческого», — заявили Трамп-младший и Кеннеди-младший.
Они требуют, чтобы президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отказались от «безумного милитаристского курса» и начали прямые переговоры с Москвой о прекращении конфликта на Украине.
Ранее министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что нет разницы, чем закончится украинский конфликт, но США будут считать Россию острой угрозой для себя. Потому, по его словам, американцы продолжат увеличивать военное присутствие в Европе.
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Данил Пономарев