США будут считать Россию острой угрозой при любом исходе конфликта на Украине

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США будут считать Россию угрозой при любом исходе украинского конфликта. Об этом заявил министр американских ВВС Фрэнк Кендалл в ходе съезда Ассоциации ВВС и космических сил США.
Он подчеркнул, что вне зависимости от того, когда и чем завершится конфликт на Украине, Россия останется острой угрозой для Штатов.
По словам Кендалла, Штаты продолжат работать над расширением военного сотрудничества с союзниками в Европе. В качестве примера такой деятельности он привёл недавнюю ратификацию соглашения о распределении средств на интеграцию норвежских ракет JSM на истребители F-35.
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Анастасия Чинкова