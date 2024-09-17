В США указали на самый тяжёлый и опасный комплекс угроз за последние 40 лет

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США столкнулись с наиболее сложным и опасным комплексом угроз за более чем 40 лет. Об этом заявил экс-сотрудник американского Министерства внутренней безопасности по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн в беседе с изданием Politico.
Он отметил, что выборы президента проходят именно в то время, когда Штаты сталкиваются с наиболее сложным, динамичным и опасным комплексом угроз, который наблюдался за последние 40 лет в правоохранительных органах, области внутренней и национальной безопасности.
По словам Коэна, в настоящее время американская безопасность сталкивается с физическими угрозами, а также угрозами в киберпространстве. Они исходят как извне, так и из действующих на территории США факторов. Специалист подчеркнул, что злоумышленники научились использовать все возможности интернета для осуществления своей деятельности.
По его словам, правоохранительные органы медленно адаптируются к таким стремительно меняющимся условиям.
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По словам Коэна, в настоящее время американская безопасность сталкивается с физическими угрозами, а также угрозами в киберпространстве. Они исходят как извне, так и из действующих на территории США факторов. Специалист подчеркнул, что злоумышленники научились использовать все возможности интернета для осуществления своей деятельности.
По его словам, правоохранительные органы медленно адаптируются к таким стремительно меняющимся условиям.
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Анастасия Чинкова