В США указали на самый тяжёлый и опасный комплекс угроз за последние 40 лет

США столкнулись с наиболее сложным и опасным комплексом угроз за более чем 40 лет. Об этом заявил экс-сотрудник американского Министерства внутренней безопасности по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн в беседе с изданием Politico.