«Время потеряно»: Зеленскому послали неутешительный сигнал

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Запад и Украина должны пойти на условия России по прекращению конфликта. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
«Нужно сесть и выслушать все требования России. Все настолько просто. Больше нет шансов добиться условий, выгодных Киеву. Слишком много людей погибло, слишком много времени потеряно, слишком много крови пролилось», — заявил бывший советник.Он подчеркнул, что в первую очередь нужно прекратить огонь, после чего пригласить военных экспертов и на политическом уровне обсудить все вопрос, перерисовав карту.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил итоги поездки Зеленского в Соединенные Штаты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак