Журнал Time объявил Трампа человеком года

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Журнал Time объявил избранного президента США Дональда Трампа «человеком года». Соответствующий ежегодный рейтинг издание опубликовало в четверг.
Отмечается, что в этом году Трамп обошёл вице-президента США Камалу Харрис, бизнесмена Илона Маска, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга в рейтинге «Человек года».
Кандидатами на это звание были президент Мексики Клаудия Шейнбаум, жена британского принца Кейт Миддлтон, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, американский комик Джо Роган и Юлия Навальная**.
Ранее в этот день агентство Bloomberg писало, что победа Трампа на президентских выборах в США может сделать 2025 год переломным для конфликтов на Украине и в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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**признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Кандидатами на это звание были президент Мексики Клаудия Шейнбаум, жена британского принца Кейт Миддлтон, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, американский комик Джо Роган и Юлия Навальная**.
Ранее в этот день агентство Bloomberg писало, что победа Трампа на президентских выборах в США может сделать 2025 год переломным для конфликтов на Украине и в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*деятельность корпорации признана экстремистской и запрещена в России
**признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова