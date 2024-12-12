Журнал Time объявил Трампа человеком года

Предприниматель Андрей Матус боится за свою жизнь после интервью RT, в котором он рассказал о взаимоотношениях и схемах сооснователя ЮКОСа Леонида Невзлина* и Михаила Ходорковского*. Об этом рассказал глава отдела расследований RT Александр Раскин. По его словам, именно поэтому бизнесмен решил открыть рассказать обо всем, что знает.