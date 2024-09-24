Сын Трампа пришел в ярость из-за заявлений Зеленского

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
Сын кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп-младший пристыдил в соцсети X украинского лидера Владимира Зеленского за слова о его отце.
По словам Трампа-младшего, Зеленский, который получает миллиарды долларов от американских налогоплательщиков, «имеет наглость» критиковать кандидата на пост президента. Он отметил, что предводитель киевского режима имеет смелость критиковать его отца почти сразу после того, как «проукраинский фанатик» Уэсли Раут совершил покушение на Трампа во Флориде.
Происходящее сын политика и бизнесмена назвал абсолютным позором.
Ранее Зеленский заявил, что считает слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта предвыборными обещаниями. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Крыму назвали план Зеленского по Украине апокалипсисом
Глава генштаба США раскрыл способ разгадать мысли российских военных
Стало известно, о чем Зеленский попросит Байдена в Белом доме
Происходящее сын политика и бизнесмена назвал абсолютным позором.
Ранее Зеленский заявил, что считает слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта предвыборными обещаниями. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Крыму назвали план Зеленского по Украине апокалипсисом
Глава генштаба США раскрыл способ разгадать мысли российских военных
Стало известно, о чем Зеленский попросит Байдена в Белом доме
Екатерина Коршунова