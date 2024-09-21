Стало известно, о чем Зеленский попросит Байдена в Белом доме

У украинского лидера Владимира Зеленского есть «победный план». Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что данный план включает в себя вступление страны в Североатлантический альянс и требование поставок оружия. На встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский будет давить на то, чтобы Вашингтон согласовал официальное приглашение для Украины в военный блок.
Уточняется, что инициатива Зеленского предусматривает согласование «четкого пути к членству в Европейском союзе и иных экономических и военных соглашений», что, по мнению предводителя киевского режима, заставит президента России Владимира Путина «искать мира».
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Екатерина Коршунова