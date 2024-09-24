План президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.
По словам Смирнова, данная инициатива приведет к полному уничтожению мира. Глава Крымской межнациональной миссии подчеркнул, что реакция западных государств и США на план Зеленского покажет, насколько адекватен коллектив Североатлантического альянса.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова