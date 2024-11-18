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Военно-промышленный комплекс (ВПК) США желает время развязать третью мировую войну, прежде чем Дональд Трамп займет пост президента, заявил на своей странице в социальной сети X Дональд Трамп-младший.
«Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет удостовериться, что третья мировая будет развязана до того, как у моего отца появится возможность установить мир и спасти человеческие жизни», – написал он.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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Александр Климов