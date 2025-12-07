Стала известна причина исчезновения влиятельного советника Трампа

07 декабря 2025, 09:45

Американист Алхименков: дочь Трампа Иванка отстранилась от его дел из-за бизнеса

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

При возвращении Дональда Трампа на пост президента США его старшая дочь Иванка, которая в первом сроке была его советником, вынужденно отстранилась от его дел. Об этом заявил кандидат исторических наук, ведущий эксперт РИСИ Михаил Алхименков.





По его словам, которые приводит Lenta.ru, финансовые и политические элиты Нью-Йорка, с которыми была тесно связана семья Трампа, более либеральные по взглядам. Американист отметил, что Иванка, желая сохранить бизнес-контакты, отдалилась от политики ее отца.

«Она слишком связана с либеральным истеблишментом Нью-Йорка, чтобы открыто войти в большую политику», — сказал собеседник издания.