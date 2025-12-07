Стала известна причина исчезновения влиятельного советника Трампа
Американист Алхименков: дочь Трампа Иванка отстранилась от его дел из-за бизнеса
При возвращении Дональда Трампа на пост президента США его старшая дочь Иванка, которая в первом сроке была его советником, вынужденно отстранилась от его дел. Об этом заявил кандидат исторических наук, ведущий эксперт РИСИ Михаил Алхименков.
По его словам, которые приводит Lenta.ru, финансовые и политические элиты Нью-Йорка, с которыми была тесно связана семья Трампа, более либеральные по взглядам. Американист отметил, что Иванка, желая сохранить бизнес-контакты, отдалилась от политики ее отца.
«Она слишком связана с либеральным истеблишментом Нью-Йорка, чтобы открыто войти в большую политику», — сказал собеседник издания.В то же время муж Иванки, бывший старший советник президента и бизнесмен Джаред Кушнер не отказывается от участия в международных делах. например, в начале декабря он вместе со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Стороны обсудили мирный план США по Украине.