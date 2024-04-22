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SIPRI: мировые траты на оборону достигли рекордных 2443 миллиардов долларов

22 апреля 2024, 07:26
Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Мировые расходы на оборону достигли рекорда за всю историю. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в 2023 году мировые расходы на оборону достигли рекордных 2443 миллиардов долларов. Это наивысший показатель, который фиксировал SIPRI. В десять лидеров по числу трат вошли Китай, США, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Германия, Великобритания, Украина, Япония, Франция.

Расходы на оборону у Америки (916 млрд) и Китая (296 млрд) составляют порядка половины от всех мировых трат в этой отрасли. У РФ этот показатель составил 109 млрд долларов. Это на 24% больше по сравнению с 2022 годом. Украина находится на восьмой строчке с показателем в 64,8 млрд долларов.



Ранее Симоньян заявила о неготовности Запада перестать считать РФ страной третьего мира. По ее словам, Запад не хочет с этим мириться и никогда не смирится. Она отметила, что тем не менее Россия должна продолжать развиваться дальше и искать союзников, с которыми можно наладить партнерские отношения.

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#рф
«Ведомости»: в ближайший месяц может произойти несколько губернаторских отставок
22 апреля 2024, 07:08

Фото: iStock/macky_ch

В РФ в предстоящий месяц может произойти несколько губернаторских отставок. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на четырех источников, близких к администрации президента России.

Один из источников сообщил, что отставки будут точечными. Их будет одна-две. Главы регионов могут перейти на федеральный уровень, а на губернаторские посты могут назначить бывших федеральных чиновников. Второй источник заявил, что ожидается до трех отставок, причем коснутся они тех губернаторов, у кого срок полномочий истекает позже 2024 года.

По информации одного из источников, отставки коснутся тех губернаторов, у которых в текущем году истекает первый срок на посту глав регионов. Три источника заявили об одном исключении — это губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Отмечается, что рассматривается вариант его замены. На это повлияла ситуация с паводками в регионе.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в пленарном заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и проведёт совещание по ситуации с паводками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Округа Германии призвали остановить поток украинских беженцев
Die Welt: Немецкие округа потребовали остановиться поток беженцев с Украины
22 апреля 2024, 05:59

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Немецкие округа требуют остановить приток украинских беженцев, заявил президент Немецкой ассоциации округов (DLT) Райнхард Загер, передает Die Welt.
«Некоторые районы и муниципалитеты охвачены легальной и нелегальной миграцией. Интеграция всех этих людей больше невозможна. Проблемы только увеличиваются. При всей важности солидарности с Украиной мы задаемся вопросом, нужно ли приезжать к нам такому количеству людей», – сказал Загер.

Вместо этого он предложил разместиться в «безопасной западной части Украины».

Ранее сообщалось, что украинские беженцы завезли в Германию туберкулез и покидают страну после выдачи банковских карт вместо наличных.

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Стала известна еще одна страна, желающая запустить карты «Мир»
Иран планирует запустить карты «Мир», заявили «Известия»
22 апреля 2024, 04:27

Фото: iStock/Diy13

Торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, заявил, что Иран готовится запустить пилотный проект по приему карты «Мир», передают «Известия».
По словам посла, первое соглашение по карте появилось еще в 2022 году. В настоящее время речь идет о запуске пилотного проекта, но внедрение системы займет время. Специалисты работают над техническими нюансами, чтобы сделать процесс оплаты с помощью «Мира» бесперебойным.

Мохсен подчеркнул, что Иран поддерживает эффективное торговое партнерство с Россией.

В то же время Алексей Тараповский из финансовой группы Anderida Financial Group предположил, что запуск проекта займет от трех до шести месяцев, в зависимости от заинтересованности стран. Доцент кафедры стратегического и интонационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян считает, что инициатива может быть запущена в конце лета – начале осени.

Ранее карты «Мир» перестали работать в Армении и Киргизии.

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#россия
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В США раскрыли ведущую проблему Запада для Украины
Райт: Основная проблема Украины – это отставание ВПК Запада от России
22 апреля 2024, 04:07

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В своей статье для FOX News бывший офицер ЦРУ и американский демократ Дин Райт перечислил основные проблемы Запада в отношении Украины. По его мнению, военно-промышленный комплекс Запада сильно отстает от России.
«На самом деле, волшебного оружия, которое решит проблему нехватки солдат на Украине, не существует – и это основная проблема. Тем временем российская военная машина продолжает производить шокирующее количество военной техники», – отметил политик.

По его словам, Россия, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, выдержала давление западных санкций. В то же время украинский лидер Владимир Зеленский недавно подвергся критике за неспособность признать реальные проблемы в армии и за слишком жесткое управление государством.

Райт также отметил, что 42 процента украинцев справедливо считают, что конфликт проигран. Он подчеркнул, что, по мнению украинских генералов, это все равно не поможет ситуации в Киеве, однако вместо выделения новых пакетов военной помощи необходимо сосредоточиться на достижении мира.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине. Законопроект поддержали 311 членов Палаты представителей, 112 проголосовали против. Законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.

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Симоньян заявила о неготовности Запада перестать считать РФ страной третьего мира
Симоньян: Россия избавилась от навязанных Западом одежек страны третьего мира
22 апреля 2024, 04:01

Фото: сайт Кремля

Западные страны не готовы отказаться от признания Российской Федерации страной третьего мира, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Пришел (Владимир) Путин и мы как-то постепенно стали эти признаки, эти одежки страны третьего мира с себя стряхивать, переодеваться, переодеваться в нормальные костюмы, стали выглядеть по-другому», – заявила она.

По ее словам, Запад не хочет с этим мириться и никогда не смирится. Симоньян отметила, что тем не менее Россия должна продолжать развиваться дальше и искать союзников, с которыми можно наладить партнерские отношения.

Ранее главный редактор RT заявила, что Соединенными Штатами управляют не президент, конгресс или палата представителей, а «конгломерат жирных котов», для которых война сверхприбыльна.

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#сша
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Симоньян раскрыла, кому выгоден конфликт на Украине
Симоньян: Война супервыгодна для конгломерата жирных котов из Вашингтона
22 апреля 2024, 03:21

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Конфликт на Украине очень выгоден «конгломератам жирных котов», которые управляют Соединенными Штатами, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Соединенными Штатами Америки, как известно, управляют не президенты, не конгресс, не палата представителей. Управляет конгломерат жирных котов. И война для них — супервыгодна. Была выгодна всегда и будет выгодна всегда», — сказала она.

При этом глава RT добавила, что спецоперация завершится только тогда, когда все цели будут достигнуты в той степени, которую Москва сочтет удовлетворительной.

14 апреля в эфире передачи Соловьева Симоньян призвала оставить Россию и Украину в покое.

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Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу
Канцлер Германии Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива
22 апреля 2024, 02:50

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, эпоха ископаемого топлива подходит к концу, передает РИА Новости.
«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу», – заявил он.

По его словам, на фоне этого произойдет изменение промышленных процессов.

Шольц также поблагодарил Норвегию за поставки газа в ФРГ после того, как Берлин разорвал торговые отношения с Россией.

Ранее стало известно, что цены на электричество, отопление и топливо в Германии вырастут на 41% по сравнению с 2021 годом. Эксперты из ФРГ основывали свои расчеты на традиционной семье из трех человек: три года назад ежегодные расходы составляли 3,7 тысячи евро (370 000 рублей). Сейчас эта цифра увеличилась на 1,5 тысячи евро (150 000 рублей).

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#олаф шольц
#германия
#топливо
#россия
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Трампа ожидают финансовые проблемы из-за судебных расходов, заявили в США
22 апреля 2024, 02:09

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп столкнулся с нехваткой средств на оплату судебных издержек, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность его предвыборной кампании.
Уточняется, что в марте Трамп потратил на судебные издержки 4,9 миллиона долларов США. При этом на счете для финансирования его адвокатов осталось всего 6,8 миллиона долларов.

«Это может вызвать у него проблемы с финансами на фоне роста судебных расходов», – прогнозируют авторы публикации.

Ранее сообщалось, что Трамп изменил свою позицию о нецелесообразности помощи Украине.

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#дональд трамп
#суд
#расходы
#адвокат
#украина
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В Армении протестующие против уступок сел Азербайджану перекрыли часть трассы
22 апреля 2024, 01:48

Фото: iStock/VahanN

Протестующие в Тавушской области Армении перекрыли участок автодороги между селами Воскепар и Киранц, передает Sputnik Армения. Участники протеста выступают против передачи приграничных сел Азербайджану.
«На заблокированной трассе Воскепар-Киранц в Тавушской области зажглись первые костры. Протестующие не собираются расходиться», – говорится в публикации.

19 апреля было объявлено, что Ереван передаст Азербайджану 2,5 села в Табушском районе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о выводе российских миротворцев после демаркации границ.

После этого местные жители начали протестовать против нового соглашения с Баку. По словам депутата парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гарника Даниеляна, они перекрыли дорогу в Грузию.

Люди потребовали, чтобы к ним пришли ответственные за регион лица. Жители также возмущены тем, что Пашинян, посетивший регион несколько дней назад, заявил, что деревни не будут возвращены под контроль Азербайджана.

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#азербайджан
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