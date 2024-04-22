SIPRI: мировые траты на оборону достигли рекордных 2443 миллиардов долларов

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Мировые расходы на оборону достигли рекорда за всю историю. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в 2023 году мировые расходы на оборону достигли рекордных 2443 миллиардов долларов. Это наивысший показатель, который фиксировал SIPRI. В десять лидеров по числу трат вошли Китай, США, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Германия, Великобритания, Украина, Япония, Франция.
Расходы на оборону у Америки (916 млрд) и Китая (296 млрд) составляют порядка половины от всех мировых трат в этой отрасли. У РФ этот показатель составил 109 млрд долларов. Это на 24% больше по сравнению с 2022 годом. Украина находится на восьмой строчке с показателем в 64,8 млрд долларов.
Ранее Симоньян заявила о неготовности Запада перестать считать РФ страной третьего мира. По ее словам, Запад не хочет с этим мириться и никогда не смирится. Она отметила, что тем не менее Россия должна продолжать развиваться дальше и искать союзников, с которыми можно наладить партнерские отношения.
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