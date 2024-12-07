Сирийская армия при поддержке ВКС РФ атаковала боевиков в провинции Хомс

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Подразделения Вооружённых сил Сирии при поддержке самолётов Воздушно-космических сил (ВКС) России атаковали позиции боевиков в провинции Хомс. Террористы несут серьёзные потери.
Об этом в своей социальной сети сообщило министерство обороны арабской республики. По данным ведомства, ликвидированы и ранены десятки боевиков, а также разгромлена колонна принадлежащей им военной техники. Часть террористов в панике отступила. Бои в направлении Ад-Дар Аль-Кабир - Таблисе - Растан на севере провинции продолжаются.
Ранее губернатор Хомса Нумейр Махлюф заверил, что власти предпринимают все необходимые усилия для поддержания безопасности и нормальной жизни в провинции. Он также сообщил, что все государственные учреждения и ведомства, предоставляющие услуги населению, работают в круглосуточном режиме. Глава региона призвал жителей Хомса не доверять слухам и ориентироваться только на официальную информацию.
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