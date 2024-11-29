Сирийские боевики прорвались в западную и центральную части Алеппо

Фото: iStock/ Anna_Anikina
В Сирии антиправительственные силы прорвались в Алеппо, являющимся самым крупным городом страны с населением около 4 миллионов человек, сообщило турецкое агентство Anadolu.
Впервые с 2016 года вооружённые группировки смогли войти в данный населённый пункт.
10 тысяч жителей убежали с западной окраину Алеппо и скрылись в провинции Идлиб, чтобы спастись от ракетных обстрелов и перестрелок. Под контролем боевиков теперь находится 400 квадратных километров территории, 70 населённых пунктов и стратегически важные объекты, обратили внимание в турецком агентстве.
Стоит уточнить, что боевики, в том числе члены «Хайят Тахрир аш-Шам»*, спустя 4,5 года начали крупное наступление на западе Алеппо.
Читайте также:
Лаврентьев: разведчиков Украины в Сирии уничтожат как пособников террористов
Турецкая газета Aydınlık опубликовала кадр переговоров украинцев с террористами из Сирии
Украина договорилась с террористами об операциях против ВС России в Сирии
* Запрещённая в РФ международная террористическая организация
«Вооружённые группировки захватили Научно-исследовательский центр, расположенный в одном из отдалённых районов Алеппо. Этот объект использовался режимом в военных целях и, как сообщается, производил бочковые бомбы и артиллерийские батареи», — говорилось в сообщении агентства.
10 тысяч жителей убежали с западной окраину Алеппо и скрылись в провинции Идлиб, чтобы спастись от ракетных обстрелов и перестрелок. Под контролем боевиков теперь находится 400 квадратных километров территории, 70 населённых пунктов и стратегически важные объекты, обратили внимание в турецком агентстве.
Стоит уточнить, что боевики, в том числе члены «Хайят Тахрир аш-Шам»*, спустя 4,5 года начали крупное наступление на западе Алеппо.
Читайте также:
Лаврентьев: разведчиков Украины в Сирии уничтожат как пособников террористов
Турецкая газета Aydınlık опубликовала кадр переговоров украинцев с террористами из Сирии
Украина договорилась с террористами об операциях против ВС России в Сирии
* Запрещённая в РФ международная террористическая организация
Ольга Енгалычева