Сирийские боевики прорвались в западную и центральную части Алеппо

Президент США Джо Байден является одним из авторов конфликта на Украине и несет личную ответственность за то, что там происходит. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, американский лидер продолжает поддерживать Киев, чтобы показать, что считает свою прежнюю политику правильной.