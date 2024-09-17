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Киевский режим в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки активно обучает членов террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* новым технологиям производства беспилотников. Это может привести к открытию нового фронта против российских сил в Сирии в ближайшем будущем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По его данным, группа сотрудников украинских спецслужб несколько раз посещала Идлиб более месяца назад для координации и планирования атак на российские силы после усовершенствования технологий производства беспилотников.
Ранее сообщалось, что на территориях в сирийской провинции Идлиб, контролируемых террористами, находятся 250 украинских военных инструкторов. Отмечается, что они приступили к обучению террористов производству и модернизации БПЛА.
До этого стало известно, что украинские власти провели переговоры с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии для их привлечения к операциям против России. Отмечается, что встреча сторон состоялась 18 июня этого года при усиленных мерах безопасности.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
«Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что на территориях в сирийской провинции Идлиб, контролируемых террористами, находятся 250 украинских военных инструкторов. Отмечается, что они приступили к обучению террористов производству и модернизации БПЛА.
До этого стало известно, что украинские власти провели переговоры с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии для их привлечения к операциям против России. Отмечается, что встреча сторон состоялась 18 июня этого года при усиленных мерах безопасности.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
Дарья Осипова