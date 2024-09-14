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Из Турции пришла информация об имевших место встречах украинцев с боевиками из организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Сообщается, что представители Украины вели переговоры с террористами в сирийском городе Идлиб в июне этого года.
В качестве доказательства, подтверждающего этот факт, турецкое издание Aydinlik опубликовало одну фотографию. На снимке запечатлены два человека. Один из них одет в футболку с характерным трезубцем на рукаве. На втором серо-синяя военная форма без знаков различия. Газета пишет, что снимок сделан в Сирии в июне нынешнего года.
Ранее это же СМИ сообщало, что киевские власти вели переговоры с «Хайят Тахрир аш-Шам». Украинцы убедили радикалов выпустить из своих тюрем «радикальных чеченских и грузинских террористов», с тем, чтобы затем пополнить ими ряды своих истощённых вооружённых сил. Взамен организация получила 75 украинских беспилотников.
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Александр Бойцов