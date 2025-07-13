Станет отцом впервые: 43-летний актер Иван Стебунов выложил нежную фотосессию с беременной женой

13 июля 2025, 03:26

Актер Стебунов устроил фотосессию с беременной женой в честь скорого пополнения в семье

Иван Стебунов и его жена Елена Власова (Фото: Instagram* @stebunov_i)

Актер Иван Стебунов поделился снимками беременной жены Елены с нежной фотосессии, показав свою готовность стать отцом. Пара, счастливая вместе почти десять лет, ждет первенца, и радует поклонников теплой новостью.





Еще в 2018 году Стебунов нашел счастье в отношениях с экономистом Еленой, которая также пробовала силы в качестве модели и телеведущей. Ранее он состоял в браке с актрисой Мариной Александровой, однако тот продлился лишь два года, а романы с другими звездами не привели к семье.



Актер признавался, что «актерские браки» кажутся ему сложными и он слабо верит в их гармонию после неудачного личного опыта.



Иван Стебунов и его жена Елена Власова (Фото: Instagram* @stebunov_i)



«Уж слишком наша профессия вынуждает кокетничать — даже мужчин, не говоря о женщинах. Молодой актрисе на съемочной площадке и в театре, особенно если она только устроилась на работу, нужно слишком много внимания к себе от всех вокруг», — объяснял он в прошлом.

Иван Стебунов и его жена Елена Власова (Фото: Instagram* @stebunov_i)

