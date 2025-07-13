Станет отцом впервые: 43-летний актер Иван Стебунов выложил нежную фотосессию с беременной женой
Актер Стебунов устроил фотосессию с беременной женой в честь скорого пополнения в семье
Актер Иван Стебунов поделился снимками беременной жены Елены с нежной фотосессии, показав свою готовность стать отцом. Пара, счастливая вместе почти десять лет, ждет первенца, и радует поклонников теплой новостью.
Еще в 2018 году Стебунов нашел счастье в отношениях с экономистом Еленой, которая также пробовала силы в качестве модели и телеведущей. Ранее он состоял в браке с актрисой Мариной Александровой, однако тот продлился лишь два года, а романы с другими звездами не привели к семье.
Актер признавался, что «актерские браки» кажутся ему сложными и он слабо верит в их гармонию после неудачного личного опыта.
«Уж слишком наша профессия вынуждает кокетничать — даже мужчин, не говоря о женщинах. Молодой актрисе на съемочной площадке и в театре, особенно если она только устроилась на работу, нужно слишком много внимания к себе от всех вокруг», — объяснял он в прошлом.Именно поэтому он выбрал спокойную жизнь с непубличной избранницей. Конечно, в семье бывают споры и конфликты, но ничего серьезного. Актер не раз повторял, что очень любит свою «красавицу жену» и общение с ней поддерживает его в тонусе, придавая жизни новый смысл.
Теперь их семью наконец-то ждет пополнение. 43-летний Иван Стебунов выложил серию снимков с фотосессии в старинном стиле, где его жена Елена Власова в белом гипюровом платье бережно обнимает живот, а он с теплотой ее поддерживает.
Помимо фотографий будущие родители также выложили атмосферный клип. На некоторых кадрах рядом с парой резвился их пушистый питомец, добавляя уюта сцене.
Подписчики завалили Ивана с Еленой поздравлениями, желая здоровья маме и малышу и радуясь долгожданному событию.
Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова поделилась личной драмой, комментируя скандал после слов Алексея Чумакова и слухи о том, что он изменяет или изменял Ковальчук. Телеведущая призналась, что прекрасно понимает чувства Юлии. Она сама сталкивалась с похожей ситуацией, увидев компрометирующее сообщение в телефоне партнера.
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