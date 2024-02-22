«Сиротские надежды бедняков»: Баранец о выборах в США и идее Медведева «дойти до Киева»

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что ВС РФ могут дойти до Киева. О том, реально ли стоит такая задача перед российскими войсками и позволят ли военные возможности России это осуществить, читайте в материале «Радио 1».
Россия может уничтожить армию США
Несмотря на усилия Запада, Россия может уничтожить любую армию мира, в том числе американскую. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил военный обозреватель, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец.
«Есть и будет такая возможность у нас, несмотря на все злодеяния Запада. У нас есть возможность уничтожить любую армию мира, включая американскую», - выразил уверенность эксперт.
Как выборы в США отразятся на СВО
Россия должна рассчитывать только на себя. Кто бы не стал следующим президентом США, политика в отношении России останется неизменной, рассказал Баранец.
«Кто бы не пришел в Америке к власти, отношение к России не изменится, запомните. Эти ваши сиротские надежды бедняков: «Вот придет Трамп и будет все хорошо», но нет. Нам нужно думать о себе и зависеть только от себя, тщательно подбирая надежных партнеров, таких как Китай, Иран, Северная Корея, и не предавать их, тогда у нас будет все хорошо», - заключил эксперт.
Медведев назвал конечную цель СВО
Угроза существованию России исходит от Киева, так как им фактически управляют США. В связи с этим не исключено, что российским войскам придется дойти до Киева, заявил Дмитрий Медведев.
«Где остановиться? Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев.<…> Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе Соединёнными Штатами Америки», - заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он также назвал киевский режим марионетками и добавил, что власти Украины не обеспокоены будущим своей страны.
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