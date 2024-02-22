Марочко: ВСУ обстреляли своих солдат, отступающих у Кременной

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Украинские войска расстреляли своих же солдат, отступающих на сватовско-кременском участке, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«Западнее населенного пункта Кременная после непродолжительного огневого контакта с нашими войсками в районе Торского, украинские боевики (до взвода) покинули свои позиции и попытались отступить на второстепенные позиции», — рассказал Марочко.
По его словам, в момент отступления с украинским позиций открыли плотный стрелковый огонь по своим же солдатам. Отступающие открыли по своим позициям ответный огонь, в ответ на это по ним стали бить из миномётов.
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Евгения Парфентьева