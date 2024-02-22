Марочко: ВСУ обстреляли своих солдат, отступающих у Кременной

Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх обратилась к правительству Германии с вопросом о возможности передачи украинских мужчин призывного возраста в Киев. Это стало известно из парламентского запроса, направленного депутатом в немецкий кабмин, пишет «Лента.ру».

«Существуют ли какие-либо препятствия, по мнению федерального правительства, для передачи Украине украинских мужчин призывного возраста, которые прибыли в Федеративную Республику Германия после начала войны на Украине, и исключает ли федеральное правительство такую передачу Украине в будущем?» — спросила фон Шторх.

На данный вопрос парламентария ответил парламентский статс-секретарь Минюста ФРГ Бенджамин Штрассер. Он пояснил, что правовая основа для таких решений заключается в Европейской конвенции о выдаче и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.Штрассер также подчеркнул необходимость учитывать решение Федерального суда Германии, согласно которому основное право на отказ от военной службы с оружием является основанием для недопустимости экстрадиции, если это приведет к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу.В Раде рассказали об отправке ограниченно годных призывников в штурмовикиВслед за Авдеевкой Украина может потерять и другие территорииУкраина опасается конкуренции за помощь от США