Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал исчезновение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Он отметил, что отсутствие генерала в публичном пространстве вызывает серьезные опасения, особенно на фоне неудач украинских войск в Курской области. О том, что произошло с Сырским на самом деле и связано ли его исчезновение с ракетным ударом ВС РФ расскажет редакция «Радио 1».
Сырский пропал из-за провала ВСУ под Курском
Бывший советник Леонида Кучмы отметил, что Россия смогла прорвать фронт, несмотря на уверения президента Украины Владимира Зеленского о том, что ситуация находится под контролем.
«Вопрос в том, какой у Зеленского план. Сырский пропал, Сырского нет. Ранее он всегда был на связи, а теперь исчез. Это действительно тревожный сигнал», — заявил Олег Соскин.
Напомним, прежде глава Украины прокомментировал ситуацию с контрнаступлением России под Курском, заявив, что «все идет по нашему плану». Он также отметил, что Киев следит за сосредоточением российских сил на территории Белоруссии и якобы контролирует этот процесс.
На Украине также рассматривают возможность отставки Сырского из-за провала операции в Курской области. Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко сообщил, что власти Киева могут принять такое решение в свете неудач ВСУ в этом регионе. По его словам, в августе президент Владимир Зеленский оказался перед выбором: начать переговоры с Россией или предпринять рискованную операцию на ее территории.
«Наш шоумен выбрал второе, не задумываясь о последствиях. Ответственность все равно ляжет на Сырского, и его, скорее всего, снимут», — заявил Луценко.Он также отметил, что поскольку в Курскую область были направлены лучшие подразделения ВСУ, Зеленскому придется найти виновного, и это, вероятно, будет главнокомандующий украинской армией.
В Сети появились сообщения о ликвидации главкома ВСУ Сырского
В ряде телеграм-каналов прежде неоднократно публиковалась информация о возможной ликвидации главкома ВСУ Александра Сырского.
Так, 16 августа в Сети появились данные о гибели Сырского в результате ракетного удара ВС РФ по пункту дислокации в населенном пункте Кумы Полтавской области, где в этот момент находился генерал. Однако вскоре в телеграм-канале Сырского стали появляться посты от его имени. Также была опубликована запись его переговоров по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако общественность сочла эти факты неубедительными и предположила, что изображение главкома ВСУ было сгенерировано нейросетью, а сам он действительно был ликвидирован.
При этом в медийном поле генерал действительно длительное время не появляется лично.
Фото: iStock/aapsky
Что известно о родственниках Сырского из России
Родители и брат генерала Сырского проживают во Владимире. Его матери Людмиле 82 года и она активно выражает свою патриотическую позицию в социальных сетях. Брата зовут Олег, по информации СМИ, он работает охранником. Олег отметил, что у них с Сырским нет общения и не может быть.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что родители Сырского ежегодно участвуют во владимирском «Бессмертном полку» и избегают обсуждения старшего сына, скрывая родственные связи. 84-летний отец генерала попросил СМИ оставить их в покое в это трудное время. Тем временем соседка семьи рассказала НТВ, что Сырский якобы звонит матери каждый день и говорит, что «ненавидит украинцев, с которыми работает в штабе». Она также добавила, что «если бы Сырский отказался от должности главкома ВСУ, его бы расстреляли».
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