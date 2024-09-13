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«Сырского нет»: куда пропал главком ВСУ, почему он ненавидит украинцев и могли ли его ликвидировать ВС РФ

13 сентября 2024, 10:59

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал исчезновение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Он отметил, что отсутствие генерала в публичном пространстве вызывает серьезные опасения, особенно на фоне неудач украинских войск в Курской области. О том, что произошло с Сырским на самом деле и связано ли его исчезновение с ракетным ударом ВС РФ расскажет редакция «Радио 1».

Сырский пропал из-за провала ВСУ под Курском




Бывший советник Леонида Кучмы отметил, что Россия смогла прорвать фронт, несмотря на уверения президента Украины Владимира Зеленского о том, что ситуация находится под контролем.



«Вопрос в том, какой у Зеленского план. Сырский пропал, Сырского нет. Ранее он всегда был на связи, а теперь исчез. Это действительно тревожный сигнал», — заявил Олег Соскин.

Напомним, прежде глава Украины прокомментировал ситуацию с контрнаступлением России под Курском, заявив, что «все идет по нашему плану». Он также отметил, что Киев следит за сосредоточением российских сил на территории Белоруссии и якобы контролирует этот процесс.

На Украине также рассматривают возможность отставки Сырского из-за провала операции в Курской области. Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко сообщил, что власти Киева могут принять такое решение в свете неудач ВСУ в этом регионе. По его словам, в августе президент Владимир Зеленский оказался перед выбором: начать переговоры с Россией или предпринять рискованную операцию на ее территории.

«Наш шоумен выбрал второе, не задумываясь о последствиях. Ответственность все равно ляжет на Сырского, и его, скорее всего, снимут», — заявил Луценко.
Он также отметил, что поскольку в Курскую область были направлены лучшие подразделения ВСУ, Зеленскому придется найти виновного, и это, вероятно, будет главнокомандующий украинской армией.


В Сети появились сообщения о ликвидации главкома ВСУ Сырского


В ряде телеграм-каналов прежде неоднократно публиковалась информация о возможной ликвидации главкома ВСУ Александра Сырского.

Так, 16 августа в Сети появились данные о гибели Сырского в результате ракетного удара ВС РФ по пункту дислокации в населенном пункте Кумы Полтавской области, где в этот момент находился генерал. Однако вскоре в телеграм-канале Сырского стали появляться посты от его имени. Также была опубликована запись его переговоров по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако общественность сочла эти факты неубедительными и предположила, что изображение главкома ВСУ было сгенерировано нейросетью, а сам он действительно был ликвидирован.

При этом в медийном поле генерал действительно длительное время не появляется лично.

Фото: iStock/aapsky

Что известно о родственниках Сырского из России


Родители и брат генерала Сырского проживают во Владимире. Его матери Людмиле 82 года и она активно выражает свою патриотическую позицию в социальных сетях. Брата зовут Олег, по информации СМИ, он работает охранником. Олег отметил, что у них с Сырским нет общения и не может быть.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что родители Сырского ежегодно участвуют во владимирском «Бессмертном полку» и избегают обсуждения старшего сына, скрывая родственные связи. 84-летний отец генерала попросил СМИ оставить их в покое в это трудное время. Тем временем соседка семьи рассказала НТВ, что Сырский якобы звонит матери каждый день и говорит, что «ненавидит украинцев, с которыми работает в штабе». Она также добавила, что «если бы Сырский отказался от должности главкома ВСУ, его бы расстреляли».

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В Британии исключили одобрение ударов вглубь России на встрече с Байденом
ITV: Стармер исключил одобрение ударов по РФ на встрече с Байденом
13 сентября 2024, 11:15

Фото: iStock/PavelRodimov

Великобритания и США не планируют давать Украине разрешение на использование западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом сообщает телеканал ITV, ссылаясь на британского премьер-министра Кира Стармера.
В пятницу Стармер встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что по итогам этой встречи стороны примут решение о возможности снятия запретов на удары по России.

Однако Стармер чётко дал понять, что не собирается снимать этот запрет. Об этом он заявил в беседе с журналистами телеканала в самолёте по пути в Вашингтон.

По его словам, решение о применении ракет Storm Shadow является тактическим, а их беседа с Байденом будет сосредоточена на стратегии.

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#ракета
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#россия
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НАТО восемь лет готовило Украину к конфликту с Россией, заявил боец «Киевской Руси»
Боец «Киевской Руси»: НАТО восемь лет готовило Украину к конфликту с Россией
13 сентября 2024, 10:58

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО и Евросоюз в течение восьми лет поставляли Украине вооружение и идеологически готовили страну к конфликту с Россией. Об этом в беседе с ТАСС сообщил боец ВСУ Виталий, ранее служивший в националистическом батальоне «Киевская Русь», а ныне отбывающий наказание в российской колонии.
Он рассказал, что с 2014 года НАТО и ЕС «накачивали» Украину оружием. Каждый украинец понимал, что это подготовка к какому-то масштабному конфликту, который в итоге перерос в СВО.

По словам Виталия, власти навязывали свою культуру. В частности, переносили на 8 мая празднование Дня победы, русскоязычные школы переделывали в украинские. А местные СМИ активно проталкивали идеи о том, что всё связанное с Россией – автоматически плохо.

Также военный подчеркнул, что в течение 10 лет Украина старательно укрепляла свою линию обороны, что также говорит о заблаговременной подготовке к готовящемуся конфликту.

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#подготовка
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Совет ЕС снял санкции с матери Евгения Пригожина и бывшего гонщика Мазепина
13 сентября 2024, 10:42

Фото: iStock/butenkow

Совет Евросоюза после пересмотра списков решил снять санкции с матери покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной, а также с бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина. Соответствующая информация появилась в официальном журнале ЕС. Вместе с ними ограничения сняли с еще пяти человек по причине их смерти.
«Следующие фигуранты исключены из списков: Виолетта Пригожина, Никита Дмитриевич Мазепин», — говорится в публикации.
Ранее в посольстве Великобритании в Москве пояснили, что санкции могут быть отменены в случае, если будет установлено, что они больше не приносят пользы или если Россия изменит свое поведение, достигнув внешнеполитических целей, ради которых ограничения были введены.

Член палаты лордов Ричард Эндрю Балф отметил, что окончательное решение по снятию санкций, вероятнее всего, будет приниматься США, а Великобритания последует за их шагами.

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#санкции
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#великобритания
#ес
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Среди напавших на Курскую область были боевики «Азова»*, заявил Алаудинов
Алаудинов: боевики «Азова»* и «Айдара»* были в числе напавших на Курскую область
13 сентября 2024, 10:01

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что боевики «Азова»* и «Айдара»** были в числе напавших на Курскую область. Об этом информирует РИА Новости.
Алаудинов сообщил, что в первую очередь на их направлении была зафиксирована 61-я, 80-я, 82-я, 92-я и 95-я бригады, а также представители «Азова»* и «Айдара»**. Он отметил, что часть из этих подразделений уже была уничтожена.

«Часть из них уже уничтожены, есть пленные из этих подразделений тоже», — рассказал командир.

Он отметил, что под Курск были отправлены самые боеспособные бойцы и укомплектованные подразделения ВСУ.

«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись на пяти участках фронта в Донбассе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о продвижении ВС России на Донбассе
DeepState: ВС России продвинулись на пяти участках фронта в Донбассе
13 сентября 2024, 09:59

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные продвинулись на пяти участках фронта в Донбассе. Об этом информирует украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

По данным канала, ВС РФ продвинулись в районе Красногоровки на кураховском направлении. Помимо этого, отмечается, что Армия России осуществляет наступление в районе Гродовки на покровском направлении и Пречистовки к западу от Угледара в ДНР.

Кроме того, российские силы, продвигаются в районе Песчаного на купянском направлении. Аналитики сообщают о наступлении в районе Макеевки в ЛНР.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ начали использовать дроны с термитом в зоне СВО, который выжигает даже бетон. Представитель силовых структур рассказал, что военные ВС России уже научились противостоять их воздействию.

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В Финляндии сделали заявление о запуске дронов на Мурманскую область
Генштаб ВС Финляндии опроверг участие в атаке дронов на Мурманскую область
13 сентября 2024, 09:11

Фото: iStock/aapsky

Генеральный штаб Оборонительных сил Финляндии опроверг информацию о том, что украинские дроны, атакующие Мурманскую область, были запущены с территории страны.
Как сообщается в материалах Yle, ведомство подчеркнуло, что финская территория никогда не использовалась и не будет использоваться для подобных враждебных действий против России. В генеральном штабе также добавили, что Хельсинки внимательно следят за ситуацией.

Напомним, 11 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что над регионом были сбиты три украинских беспилотника. Телеграм-канал Mash утверждал, что дроны, осуществившие атаку, якобы были запущены из Финляндии. Портал, ссылаясь на данные о полетах, отметил, что перед атакой в районе российско-финской границы находились два шведских разведывательных самолета.

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Франция вынуждает приехать в Париж брата Павла Дурова
13 сентября 2024, 08:42

Фото: istock/SimonLukas

Власти Франции вынуждают брата Павла Дурова и вице-президента Телеграм прибыть в Париж. Об этом сообщает портал SHOT.
По мнению французских правоохранителей, их сотрудничество со следствием может способствовать более быстрому разрешению дела основателя мессенджера.

В разговоре с SHOT один из близких к Павлу Дурову источников рассказал о возможных последствиях его согласия на сотрудничество со следствием. Главное преимущество заключается в том, что Павлу могут смягчить условия судебного контроля: он сможет отмечаться раз в неделю вместо двух и, возможно, получит возможность выезжать в другие страны ЕС.

Однако расследование дела в отношении Дурова может занять не менее года. Ускорить процесс можно только при условии, что другие участники дела, такие как брат Павла Николай и вице-президент компании Илья Перекопский приедут в Париж и дадут показания. Однако остается вопрос, готовы ли они рисковать своей свободой ради ускорения расследования, пишет портал.

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Депутат Колесник предложил испытать ядерное оружие, чтобы напомнить о его угрозе
13 сентября 2024, 08:39

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил провести испытания ядерного оружия, чтобы напомнить всему миру о его страшной угрозе. Этой идей он поделился в беседе с «Лентой.ру». По его словам, многие иностранные политики стали забывать об опасности ядерного вооружения.
Колесник пришел к этой мысли, рассуждая о возможности использования Киевом грязной ядерной бомбы, последствия от которой будут губительными. Мир, считает депутат, стал забывать о том, что произошло в Чернобыле, Хиросиме, и о разрушительности ядерных технологий.
«Не надо расслабляться. Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается», — предложил он.
Ранее бывший агент ЦРУ ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что западные союзники Киева испробовали все, чтобы переломить ход украинского конфликта, кроме ядерных вооружений. Российская сторона, по его мнению, вряд ли готовится применить ядерные боеголовки, поскольку русские солдаты «и так побеждают».
«Соединенным Штатам, НАТО и Зеленскому приходится мириться с унизительным отступлением <…>, единственный вариант, который они еще не применяли, — это ядерное оружие», — сказал собеседник.
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Володин объявил НАТО участником конфликта на Украине
Спикер ГД Володин: НАТО стало участником боевых действий на Украине
13 сентября 2024, 08:32

Фото: Сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил о наличии прямых доказательств того, что под видом Вооруженных сил Украины на самом деле воюет НАТО.
Он отметил, что обсуждение США, Германии, Англии и Франции возможности нанесения ударов дальнобойным оружием по территории России свидетельствует о попытках скрыть их реальное участие в конфликте.

По мнению Володина, США и их союзники стремятся легитимизировать акты агрессии против России с помощью ракетных атак. Он также указал на то, что Пентагон анализирует последствия возможного ядерного удара.

Таким образом, председатель Госдумы утверждает, что эти страны фактически ведут войну с Россией.

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