Сырский впервые рассказал подробности крушения первого F-16 на Украине

Результаты расследования и причины крушения переданного Украине американского истребителя F-16 будут известны в ближайшее время. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN, где рассказал о подробностях крушения боевого самолета.
По его словам, перед гибелью пилот успел сбить две ракеты и преследовал третью.
Сырский добавил, что ВСУ используют F-16 как перехватчики и другая пара F-16 успешно смогла сбить четыре крылатых ракеты ВС РФ.
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«Погибший пилот сбил две ракеты и как раз атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое оружие», — заявил главком.
Сырский добавил, что ВСУ используют F-16 как перехватчики и другая пара F-16 успешно смогла сбить четыре крылатых ракеты ВС РФ.
«Он предназначен для этого и имеет соответствующее оборудование и вооружение. На тренировках было выяснено, что это его основное предназначение – бороться с крылатыми ракетами противника. И, конечно, с самолетами противника, если они смогут перелететь линию соприкосновения», — пояснил Сырский.Комментировать слова Безуглой о том, что американский F-16 был сбит американским ЗРК Patriot, Сырский отказался, сославшись на отсутствие заключительных данных о причинах крушения самолета и то, что расследование все еще продолжается.
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Данил Пономарев