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В российском регионе уничтожили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: ПВО уничтожила в Воронежской области ряд дронов ВСУ
01 сентября 2024, 00:58
Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА( Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области были нейтрализованы подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – отметил глава российского региона.

По его словам, жертвы и разрушения отсутствуют. Режим опасности нападение беспилотников в регионе сохраняется.



Ранее Гусев сообщил, что под Воронежем был сбит беспилотник.

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#дрон
Три ребенка погибли во время пожара в Подмосковье
01 сентября 2024, 01:11

Фото: iStock/grafoto

Трое детей погибли при пожаре в деревне Юрцово в Московской области, сообщает МЧС в своем Telegram-канале.
«В деревне Юрцово огонь охватил квартиру на 4 этаже. Пожар на 40 квадратных метрах ликвидировали 52 специалиста и 19 единиц техники», — сообщается в публикации.

Отмечается, что семь членов семьи, включая пятерых детей, были госпитализированы.

Ране стало известно, что в строящемся 19-этажном здании к северо-западу от Москвы загорелся вентиляционный короб. В результате пожара пострадали четверо военнослужащих Народного Ополчения.

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#госпитализация
#больница
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Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в пределах города
31 августа 2024, 23:42

Фото: istock/Zeferli

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что во время воздушной тревоги в городе произошел взрыв.
«Взрыв в городе. Будьте осторожны», – сообщил глава города, отказавшись приводить иные подробности.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что в окрестностях Харькова продолжается оценка ущерба в месте авиаударов. По его словам, информации о пострадавших отсутствует.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровых трансформации Украины, в подконтрольных Киеву районах Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.

Накануне в Харькове произошла серия взрывов.

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#харьковская область
#запорожская область
#взрыв
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Взрывы прогремел вблизи крупного стадиона в Лондоне
31 августа 2024, 23:19

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Вблизи стадиона ​О2 в Лондоне прогремели взрывы, сообщает Daily Mail.
На видеозаписи, опубликованной телеканалом, видно, как поднимается дым. На место пожара выехали пожарные бригады.

Стадион O2 обладает третьей по величине крытлй площадкой в Великобритании.

Ранее пять человек получили ножевые ранения в британской столице в последний день фестиваля афро-карибской культуры. На карнавале также был зафиксирован случай нападения с применением кислоты. Безопасность мероприятия обеспечивали семь тысяч полицейских.

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Три преподавателя поверили мошенникам и потеряли 35 миллионов рублей в Москве
31 августа 2024, 19:52

Фото: istockphoto/nevodka

Мошенники обманули трех преподавателей, выманив у них 35 миллионов рублей в Москве, передает Telegram-канал «Сапа». Авторы публикации уточнили, что двое потерпевших из МГУ, а третья пострадавшая работает в РУДН.
Научные работники общались со злоумышленниками в период с конца апреля по конец августа, а затем обратились к полицейским.

Аферисты представлялись сотрудниками спецслужб, а после обвиняли жертв в спонсировании терактов, переключая на «служащих» Росфинмониторинга или ЦБ. Те заставляли преподавателей брать кредиты, снимать все деньги со счетов, одалживать у знакомых и даже продавать недвижимость.

Стражи порядка сейчас ищут курьеров, которым жертвы отдавали сбережения.

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#россия
#мгу
#деньги
#мошенники
#криминал
#новости
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Все лицо было в скотче: что боец «Вагнера» сделал с падчерицей и женой, детали убийства под Чусовым
31 августа 2024, 17:14

Фото: istockphoto /Nadzeya Haroshka

В Пермском крае вернувшийся после службы в зоне СВО мужчина подозревается в убийстве молодой женщины и её ребенка. Два года назад Андрея Бучина уже судили за преступления, связанные с грабежом, изнасилованием и убийством местной медсестры, однако после этого он подписал контракт с ЧВК «Вагнер», провёл несколько месяцев на фронте и вернулся домой. О том, что известно о двойном убийстве в Чусовом и подозреваемом расскажет редакция «Радио 1».

В Чусовом нашли тела женщины и ребенка


Тела с признаками насильственной смерти были найдены вечером 29 августа в квартире в Чусовом. Убитыми оказались женщина 1996 года рождения и её семилетняя дочь. У убитой девочки все лицо было замотано скотчем, она была задушена. Женщина была жестоко избита перед смертью, накрыта одеялом.

Фото: istockphoto /cyano66

Что известно о подозреваемом


Причастным к преступлению оказался сожитель убитой Андрей Бучин 1996 года рождения.

В возрасте 21 года он уже имел судимость за грабеж с применением насилия и провел год и семь месяцев в колонии за задолженность по алиментам, имея троих детей от разных женщин. После освобождения он совершил изнасилование и убийство медсестры. Жертвой стала 23-летняя Татьяна Рекутина, которая пропала в конце августа 2022 года после визита в клуб. Два дня спустя ее тело было найдено на окраине города, прикрытое ветками, рядом находился окровавленный камень. У Рекутиной остался годовалый сын.

Выяснилось, что женщина встретила Бучина ранним утром и попросила помочь найти остановку, оба были в состоянии алкогольного опьянения. Психиатрическая экспертная комиссия признала задержанного Бучина вменяемым, и суд назначил ему 20 лет строгого режима, однако Бучин заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону проведения СВО.

Знакомство с будущим убийцей


Ранее ставшая жертвой Бучина Екатерина рассказывала, что познакомилась с ним еще когда он отбывал наказание в колонии за грабеж. В 2019 году женщина переехала к своему избраннику, они вступили в брак, но спустя три года Бучин совершил насилие и убийство местной медсестры. После этого Екатерина развелась с ним, но они продолжали общаться.

В сентябре 2023 года пара вновь решила узаконить отношения, так как у них родился сын.

Знакомые пары недоумевали, зачем молодые продолжают отношения, так как Екатерина якобы постоянно желала мужчине смерти, ненавидела его.


Мотив убийства 28-летней женщины и ее дочери


Убийца женщины и ее семилетней дочери мог расправиться с ними из ревности. Таким мнением с РЕН ТВ поделилась соседка погибших.

«Все нормально было, но последние несколько дней злоумышленник ругался с погибшей женщиной и угрожал ей, так как заподозрил ее в измене», — рассказала женщина.

В момент убийства в квартире также находился общий сын Бучина и Екатерины. Его мужчина пожалел и лишать жизни не стал.

Фото: istockphoto / Daniil Dubov

Заявления «Вагнер» и задержание Бучина


Артем Бучин, подозреваемый в убийстве своей партнерши и её дочери, не был членом ЧВК «Вагнер», утверждается в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера». В организации уточнили, что набор в ряды прекратился до того, как задержанный мог подписать контракт.

Однако эту информацию еще предстоит уточнить следствию. В настоящее время Бучин задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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Украинец покалечил гранатой пять человек
Фокус: в Одесской области мужчина ранил пять человек гранатой Ф-1
31 августа 2024, 17:08

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Одесской области мужчина гранатой Ф-1 покалечил пять человек, которые распивали алкоголь в гараже. Об этом сообщает украинское издание «Фокус».
Уточняется, что мужчина сделал словесное замечание отдыхающим. Однако, не получив ответ, он выдернул чеку и забросил к компании людей гранату.

Четверо мужчин и одна женщина были доставлены в реанимацию. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что на участке жилого дома в Белгородской области взорвалась граната Ф-1, которую забросил туда местный житель, чтобы отомстить соседу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#алкоголь
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Появились новые подробности жесткой посадки Ан-2 во Владикавказе
Mash: на совершившем жесткую посадку самолете Ан-2 были больные коклюшем дети
31 августа 2024, 15:49

Фото: istockphoto/LightFieldStudios

На совершившем жесткое приземление под Владикавказом самолете Ан-2 были больные дети, передает Mash.
«Больных коклюшем детей взяли на борт Ан-2», — сказано в публикации.
Авторы материала отметили, что профессионалы в эпидемиологии не могут объяснить предположение о том, что полеты могут быть профилактикой заболевания, этому нет научных доказательств. Однако родители в регионе платят за несколько минут полета более пяти тысяч рублей, полагая, что он поможет при коклюше. По предварительной информации, дети могли оказаться на борту нелегально.

Как подчеркнул Роспотребнадзор, против коклюша необходимо вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Уточнялось, что пострадали восемь человек.

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#россия
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#дети
#болезни
#новости
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Пропавшая в Турции россиянка найдена мертвой
Milliyet: тело пропавшей 17 августа россиянки обнаружили в субботу в Мармарисе
31 августа 2024, 15:48

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Тело российской туристки Натальи Сомовой, которая пропала 17 августа, обнаружено в субботу в турецком курортном районе Мугла. Об этом информирует газета Milliyet.
Согласно информации источника, тело женщины было извлечено из воды командами береговой охраны и доставлено на берег. Уточняется, что в настоящее время ведется масштабное расследование.

Точная причина гибели россиянки будет установлена после вскрытия.

48-летняя Наталья Сомова пропала 17 августа после того, как вышла из отеля вблизи Мармариса на пешую прогулку. В понедельник, 19 августа, женщина должна была вернуться в РФ, администрации отеля и представителям туроператора о ее исчезновении сообщили родные Натальи.

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Насиловал в прямом эфире: в «чат-рулетку» попало видео с охранником из Якутии и 2-х летней девочкой
31 августа 2024, 15:33

Фото: istock/Motortion

В Якутии суд вынес приговор педофилу Айдеру Асанову, чье дело вызвало широкий общественный резонанс. В мае 2023 года мужчина совершил два преступления. Он показал свои половые органы мальчику во время видеозвонка и в прямом эфире совершил насилие над двухлетней девочкой. О жутких подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».

Насилие над девочкой в прямом эфире


В мае 2023 года канадский подросток в «чат-рулетке» наткнулся на стрим, где якутянин совершал насилие над маленькой девочкой. Подросток сделал несколько снимков экрана видеочата и обратился к интернет-сообществу с просьбой помочь обнаружить преступника. Через неделю после инцидента на произошедшее отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Кем оказался педофил-стример


Следователи провели колоссальную работу по вычислению извращенца и выяснили, что им оказался 42-летний Айдер Асанов, которой на момент обнаружения находился в СИЗО. Оказалось, что Асанов ранее был задержан по подозрению в другом преступлении.

5 мая 2023 года в торговом центре Якутска Асанов совершил действия сексуального характера, связавшись по видеосвязи с ребенком, который родился в 2015 году. Как сообщает канал «112», он демонстрировал мальчику свои половые органы. Это произошло в ТЦ «Норд», где Асанов работал охранником.

Родственники пострадавшего обратились в правоохранительные органы и 13 мая мужчину задержали. 25 мая следователи сообщили о новом «эпизоде преступления против несовершеннолетнего».

«При присмотре за двухлетней внучкой своей партнерши во время прямого эфира он совершил сексуальные насильственные действия в отношении ребенка. В связи с этим также возбуждено уголовное дело», — сообщили следователи.

Фото: istock /juriskraulis

Как искали педофила


Асанова разыскивали не только сотрудники правоохранительных органов, но и пользователи социальных сетей. В одной из публикаций звучала просьба: «Может, кто-то узнает мебель в квартире. Может, мать вспомнит свою дочь и сожителя». Люди призывали к распространению информации о подозреваемом.

В конечном итоге мать девочки опознала на видео с насилием сожителя своей 53-летней подруги. Женщина оставляла ребенка с мужчиной, когда сама уходила на работу или в магазин.

«Все казалось нормальным, я даже не могла предположить, что такое может произойти. <…> Он выпивал, но чтобы причинять вред детям — такого не было. Я не понимаю, что с ним произошло. Работал, все по дому делал. Мне никогда не приходило в голову, что он способен на такое», — рассказала бабушка девочки изданию «Известия».
Пользователи Сети недоумевали, как мужчина мог решиться на издевательство над такою маленькой девочкой, еще и в прямом эфире.

«Он ее насиловал в прямом эфире, это уму непостижимо», «Двухлетняя девочка…как жутко, сможет ли она забыть такое», — писали комментаторы.

Какой срок получил педофил


Сначала Асанов был приговорён к 14 годам лишения свободы, однако гособвинитель счёл наказание недостаточно строгим. В августе 2024 года апелляционный суд в Новосибирске пересмотрел решение Верховного суда Якутии и увеличил срок заключения до 16 лет. Кроме того, после освобождения Асанову будет запрещено в течение 10 лет заниматься деятельностью, связанной с детьми, сообщили в прокуратуре Якутии.

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