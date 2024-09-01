В российском регионе уничтожили несколько беспилотников

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva
Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА( Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области были нейтрализованы подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – отметил глава российского региона.
По его словам, жертвы и разрушения отсутствуют. Режим опасности нападение беспилотников в регионе сохраняется.
Ранее Гусев сообщил, что под Воронежем был сбит беспилотник.
Читайте также:
Зеленский попросил Запад разрешения бить по России дальнобойными ракетами
Зеленский прокомментировал обстановку на четырех направлениях фронта
Украинский «Бобёр» найден в Моче
Александр Климов