На окраине Калуги сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ

Артиллерия ВС РФ подбила танк ВСУ на курском направлении, а отряд «Аида» поразил две боевые бронированные машины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в видеообращении в своем телеграм-канале. По его словам, за сегодняшний день у российских военных «улов небольшой».