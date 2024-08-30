На окраине Калуги сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ

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На окраине Калуги силы ПВО уничтожили четыре БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы», — написал губернатор.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России уничтожили в небе над Брянской областью ещё три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
Появились кадры работы БПЛА на Ореховском направлении по позициям и техники боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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