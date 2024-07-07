СК пообещал расследование расстрела российского пленного наемниками

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Следственный комитет (СК) России проведет расследование сообщения СМИ о расстреле раненого российского военнопленного, передает Telegram-канал ведомства.
В СК пообещали, что следователи подробно установят обстоятельства произошедшего и находящуюся в открытом доступе информацию, а действиям всех вовлеченных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.
Ранее стало известно, что иностранные наемники, вошедшие в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе подразделения The Chosen Company, приняли участие в казни российского раненого военнопленного в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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Александр Климов