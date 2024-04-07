Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора и цель бегства в Киев

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Координатора, который указал «Крокус Сити Холле» в качестве места для теракта и пути отхода к украинской границы, зовут Сайфулло. Об этом рассказали обвиняемые в теракте в ходе допроса. Его кадры публикует Первый канал, передает РИА Новости.
«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут», — заявил один из террористов.Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 145 человека, количество пострадавших выросло до 550.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Украинские службы стоят за нападением на «Крокус». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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