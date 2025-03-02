СК РФ возбудил уголовные дела после нападения на избирательный участок в Абхазии

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По факту вооружённого нападения на избирательный участок в Абхазии во время президентских выборов возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
В своём телеграм-канале она уточнила, что в ходе второго тура выборов на российских граждан, имеющих также и гражданство Абхазии, были совершены очередные нападения.
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«Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями. — сообщила спикер Следственного комитета РФ. — На одном из участков нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по правоохранителям».По её словам, благодаря совместным усилиям российских и абхазских правоохранителей личности большинства подозреваемых уже установлены. В настоящее время принимаются меры к установлению их местонахождения и задержанию.
«Уголовное дело возбуждено по ряду статей, в том числе "Терроризм" и "Разжигание ненависти по признаку национальной принадлежности"», — заключила Петренко.
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Александр Бойцов