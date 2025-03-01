Неизвестные с оружием напали на избирательный участок в Абхазии, есть раненые

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Неизвестные с оружием напали на избирательный участок в Абхазии. Об этом сообщил председатель республиканской ЦИК Дмитрий Маршан.
Инцидент произошёл 1 марта в 19:30 (время совпадает с московским). В результате нападения есть пострадавшие. Также была повреждена избирательная урна.
На опубликованных кадрах видно, что в момент нападения в участке находились люди. Одна из женщин на русском языке попросила не убивать её.
После нападения на участок вооружённые граждане попытались скрыться с места происшествия на автомобилях. Во время преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост «Мюссера». Нападавшие не подчинились требованиям правоохранителей остановиться и открыли стрельбу.
В результате одна из участвовавших в нападении машин вылетела в кювет. По предварительной версии, водитель, скрываясь от полицейских на высокой скорости, не справился с управлением.
В настоящее время в Гагрском районе объявлен план «Перехват».
Следственный комитет России после вооружённого нападения возбудил уголовные дела по нескольким статьям, в том числе о совершении террористического акта.
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На опубликованных кадрах видно, что в момент нападения в участке находились люди. Одна из женщин на русском языке попросила не убивать её.
После нападения на участок вооружённые граждане попытались скрыться с места происшествия на автомобилях. Во время преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост «Мюссера». Нападавшие не подчинились требованиям правоохранителей остановиться и открыли стрельбу.
В результате одна из участвовавших в нападении машин вылетела в кювет. По предварительной версии, водитель, скрываясь от полицейских на высокой скорости, не справился с управлением.
В настоящее время в Гагрском районе объявлен план «Перехват».
Следственный комитет России после вооружённого нападения возбудил уголовные дела по нескольким статьям, в том числе о совершении террористического акта.
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Анастасия Чинкова