Бадра Гунба объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Абхазии

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В Абхазии завершается подсчёт голосов избирателей по итогам второго тура президентских выборов. По предварительным данным, лидирует Бадра Гунба, за которого проголосовали 56% граждан, пришедших на избирательные участки. Сам он уже объявил о своей победе.
Сообщается, что Гунба набрал 54859 голосов. Ещё 41701 абхазцев проголосовали за Адгура Ардзинбу. Это составляет 46% голосов. 20307 граждан страны проголосовали против всех кандидатов, что составило 2% голосов избирателей.
Повторное голосование завершилось в Абхазии накануне в 20:00 по московскому времени. Предварительные итоги будут объявлены Центральной избирательной комиссией страны 2 марта. В течение следующих трёх дней появится официальное сообщение об итогах выборов президента республики.
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«Вам всем известны предварительные результаты, этот результат благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей команде, а самое главное — это результат голосования нашего народа», — сказал Гунба на встрече с представителями своего предвыборного штаба и сторонниками.
Повторное голосование завершилось в Абхазии накануне в 20:00 по московскому времени. Предварительные итоги будут объявлены Центральной избирательной комиссией страны 2 марта. В течение следующих трёх дней появится официальное сообщение об итогах выборов президента республики.
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Александр Бойцов