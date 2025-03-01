Установлена личность одного из стрелявших по правоохранителям в Абхазии

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Установлен один из нападавших на избирательных участок в Абхазии, которого ранили в перестрелке с правоохранителями. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям, установлен. Это Нурик Смыр», — заявила Петренко.
Подозреваемый получил ранение в ходе перестрелки с правоохранителями и был ранен. Сейчас мужчина находится в больнице. На данный момент устанавливаются личности оставшихся участников нападения.
Напомним, что 1 марта в ходе второго тура выборов и подсчета результатов голосования в Абхазии были совершены нападения на россиян, имеющих гражданство Абхазии. В одном из случаев между преступниками и правоохранителями началась перестрелка. Заведены уголовные дела, в том числе и по статье о терроризме.
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