Медведев: каждый день приносит Зеленскому ухудшение позиции

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Киевский режим попал в «цугцванг». Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.



По словам российского политика, Украина столкнулась с риском обрушения всего фронта, а в энергетическом секторе страны нарастает кризис. Медведев отметил, что положение предводителя киевского режима на политической арене становится все более уязвимым с каждым днем.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала отправился в Афины просить ЗРК Patriot. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

