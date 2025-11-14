Достижения.рф

За укрепление международных связей: Путин вручил орден Дружбы представителю Австрии

Путин наградил орденом Дружбы почётного консула России в Австрии
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы почётного консула России в австрийском Брегенце Берча Хуберта. Документ размещён на официальном портале правовой информации.



В сообщении отмечается, что Хуберт удостоен государственной награды за значительный вклад в развитие торгово-экономических отношений между Россией и Австрией, а также за продвижение позитивного образа России за рубежом.

Кроме того, президент распорядился вручить орден Дружбы члену экспертной комиссии Института изучения ушу при Главном управлении по физической культуре КНР У Биню. Он отмечен за вклад в укрепление российско-китайского сотрудничества в сфере спорта.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0