За укрепление международных связей: Путин вручил орден Дружбы представителю Австрии
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы почётного консула России в австрийском Брегенце Берча Хуберта. Документ размещён на официальном портале правовой информации.
В сообщении отмечается, что Хуберт удостоен государственной награды за значительный вклад в развитие торгово-экономических отношений между Россией и Австрией, а также за продвижение позитивного образа России за рубежом.
Кроме того, президент распорядился вручить орден Дружбы члену экспертной комиссии Института изучения ушу при Главном управлении по физической культуре КНР У Биню. Он отмечен за вклад в укрепление российско-китайского сотрудничества в сфере спорта.
