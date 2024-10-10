Раскрыты планы Великобритании по Украине

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Военачальники Соединенного Королевства хотят отправить на Украину своих инструкторов, чтобы те обучили местных новобранцев. Об этом пишут обозреватели издания The Times, ссылаясь на британский генералитет.
Планируется, что такие шаги ускорят и удешевят подготовку боевиков ВСУ, отмечают собеседники газеты.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркивал, что Британия в год тратит на помощь Украине три миллиарда фунтов стерлингов. Другие участницы альянса, по словам генсека НАТО, оказывают Киеву не меньшую поддержку.
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«Там мы могли бы обучать [новобранцев ВСУ] быстрее, это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже», — сказал один из экспертов.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркивал, что Британия в год тратит на помощь Украине три миллиарда фунтов стерлингов. Другие участницы альянса, по словам генсека НАТО, оказывают Киеву не меньшую поддержку.
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Никита Кротов