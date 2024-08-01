Сколько вы сможете получить после перерасчета пенсии в августе

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1 августа 2024 года в России начнется автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, передает РИА Новости. Согласно действующему законодательству, перерасчет производится ежегодно без необходимости подачи заявлений со стороны пенсионеров.
Перерасчет будет осуществляться с учетом обновленного стажа и индивидуального пенсионного коэффициента, который определяется по данным обязательного пенсионного и социального страхования. Этот процесс прописан в Федеральном законе от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил РИА Новости, что размер повышения пенсии составит не более 400 рублей. Важно отметить, что размер прибавки может быть меньше в случае, если пенсионер продолжает работать после выхода на пенсию. Это связано с тем, что прибавка зависит от стоимости пенсионного коэффициента на момент выхода на пенсию и объема страховых взносов, уплаченных работодателем.
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Елена Перлова