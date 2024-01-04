Скончался автор и худрук многих команд КВН Станислав Агафонов

Фото: личный Telegram-канал Эдгарда Запашного
Умер автор и художественный руководитель сразу нескольких команд «Клуба весёлых и находчивых» Станислав Агафонов, ему было 40 лет. Об этом в своём Telegram-канале написал генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный.
По словам Запашного, Агафонов был в том числе и худруком команды КВН Большого Московского цирка. Артист рассказал, что не раз вспоминал покойного тёплыми словами, поскольку «с ним было приятно работать».
Станислав Агафонов родился в городе Братск 1 марта 1983 года. В составе команды «Байкал» мужчина участвовал в Высшей лиге КВН, а в 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН с командой «Раисы», где он также являлся художественным руководителем.
У умершего юмориста остались жена и двое сыновей.
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Станислав Агафонов родился в городе Братск 1 марта 1983 года. В составе команды «Байкал» мужчина участвовал в Высшей лиге КВН, а в 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН с командой «Раисы», где он также являлся художественным руководителем.
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Артем Путинцев