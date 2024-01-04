Скончался автор и худрук многих команд КВН Станислав Агафонов

Умер автор и художественный руководитель сразу нескольких команд «Клуба весёлых и находчивых» Станислав Агафонов, ему было 40 лет. Об этом в своём Telegram-канале написал генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный.