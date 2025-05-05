Скончался депутат Госдумы Павел Качкаев

Павел Качкаев. (Фото: Павел Качкаев / Vk.com)
Стало известно о смерти депутата Госдумы Павла Качкаева. Политик умер в Москве на 74-м году жизни.
О его смерти сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Качкаев до избрания депутатом Госдумы в течение восьми лет руководил Уфой. В конце апреля он был награжден почетным званием заслуженного работника государственной и муниципальной службы Башкирии.
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«К сожалению, произошло непоправимое. У Павла Рюриковича остановилось сердце. Соболезнования родным и близким», — написал в своих соцсетях Хабиров.По данным UFA1.RU, Качкаеву резко стало плохо с сердцем. Его доставили в больницу, где депутат и скончался.
Качкаев до избрания депутатом Госдумы в течение восьми лет руководил Уфой. В конце апреля он был награжден почетным званием заслуженного работника государственной и муниципальной службы Башкирии.
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