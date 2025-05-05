Неизвестные расстреляли трёх сотрудников ДПС в Махачкале

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Троих сотрудников ГИБДД расстреляли в Махачкале. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Предварительно сообщается, что двое неизвестных совершили нападение на патруль ДПС, после чего открыли шквальный огонь по сотрудникам. В результате правоохранители скончались на месте от полученных ранений.
После произошедшего преступники угнали служебный автомобиль и скрылись на нём. В регионе объявлен план «Перехват». В настоящее время нападавшие не задержаны, их личности пока также не установлены.
Место стрельбы оцеплено, на нём работают оперативно прибывшие правоохранители.
При этом Telegram-канала Mash приводит иную версию произошедшего. По данным источника, огонь открыл 30-летний мужчина. В результате его действий погиб один сотрудник ДПС. Полицейские оперативно ликвидировали стрелка. Также ранение получила 12-летняя девочка, в руку которой попал осколок.
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После произошедшего преступники угнали служебный автомобиль и скрылись на нём. В регионе объявлен план «Перехват». В настоящее время нападавшие не задержаны, их личности пока также не установлены.
Место стрельбы оцеплено, на нём работают оперативно прибывшие правоохранители.
При этом Telegram-канала Mash приводит иную версию произошедшего. По данным источника, огонь открыл 30-летний мужчина. В результате его действий погиб один сотрудник ДПС. Полицейские оперативно ликвидировали стрелка. Также ранение получила 12-летняя девочка, в руку которой попал осколок.
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Анастасия Чинкова