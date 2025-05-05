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Неизвестные расстреляли трёх сотрудников ДПС в Махачкале

Фото: iStock/A_N

Фото: iStock/A_N

Троих сотрудников ГИБДД расстреляли в Махачкале. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Предварительно сообщается, что двое неизвестных совершили нападение на патруль ДПС, после чего открыли шквальный огонь по сотрудникам. В результате правоохранители скончались на месте от полученных ранений.

После произошедшего преступники угнали служебный автомобиль и скрылись на нём. В регионе объявлен план «Перехват». В настоящее время нападавшие не задержаны, их личности пока также не установлены.

Место стрельбы оцеплено, на нём работают оперативно прибывшие правоохранители.

При этом Telegram-канала Mash приводит иную версию произошедшего. По данным источника, огонь открыл 30-летний мужчина. В результате его действий погиб один сотрудник ДПС. Полицейские оперативно ликвидировали стрелка. Также ранение получила 12-летняя девочка, в руку которой попал осколок.

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#нападение
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#преступники
#дпс
#полицейские
#стрельба
Появилось первое видео с места стрельбы по сотрудникам ДПС в Махачкале
05 мая 2025, 14:44

Фото: iStock/z1b

Момент перестрелки с полицейскими в Махачкале попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.
Ранее в этот день сообщалось, что неизвестные напали на пост ДПС и открыли огонь по сотрудникам. По предварительным данным, все три полицейских скончались на месте от полученных ранений.
Очевидцы сообщают, что нападавших было двое. Сначала мужчины напали на правоохранителей, после чего угнали их служебный автомобиль, на котором скрылись. В регионе объявлен план «Перехват». Личности преступников ещё не установлены.

При этом, по версии Mash, погиб только один из трёх сотрудников ДПС. Также получила ранение 12-летняя девочка, в которую отлетел осколок.

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#дпс
#стрельба
#дагестан
#автомобиль
#пост
#мужчины
#нападение
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ФСО задержала гражданку США
В Ново-Огарево задержали гражданку США
05 мая 2025, 13:26

Фото: iStock/MattGush

Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России) провела задержание гражданки США. Женщина была взята под стражу в Ново-Огарево.

Как сообщает «База», задержание американки произошло несколько недель назад. Женщина представилась Алексой Рей. Родилась она в Техасе и ей 30 лет. Алекса не смогла объяснить причины посещения Ново-Огарево. Женщина по-русски не говорит.

По данным источника, Алекса часто посещает Россию. С сентября 2024 года она была зарегистрирована в гостинице в Красногорске, откуда выехала 31 декабря.

Нет информации, возбуждено ли дело в отношении гражданки США или ее отпустили. Напомним, в Ново-Огарево находится государственная резиденция президента РФ.

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#сша
#задержание
#женщина
#рф
#служба
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В Москве задержали организаторов автоподстав
Полицейские задержали организаторов подставных ДТП
05 мая 2025, 12:34

Фото: iStock/Bilanol

Правоохранители Москвы провели задержания по подозрению в мошенничестве. Полицейские арестовали восемь мужчин по обвинению в организации автоподстав, в том числе в Подмосковье и Волгоградской области.
МВД Медиа сообщает, что задержанные заработали свыше 100 млн рублей в мошенничестве в сфере автострахования.

По данным следствия, злоумышленники использовали подержанные иномарки при инсценировках аварий. После подставных ДТП они обращались в страховые компании за компенсациями. Банда занималась автоподставами последние четыре года. За этот период злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#обвинение
#полицейские
#опасность
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Полицейские задержали 15-летнего подростка, помогавшего мошенникам обмануть пенсионерок
Полицейские задержали 15-летнего подростка за участие в обмане пенсионерок
05 мая 2025, 11:51

Фото: iStock/ ajr_images

Полиция Крыма задержала 15-летнего жителя Севастополя по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, несовершеннолетний участвовал в обмане пенсионеров.
Как сообщает МВД Медиа, пожилым женщинам в возрасте 81 и 86 лет позвонили якобы от имени сотрудников правоохранительных органов. Пенсионеркам сообщили, что их близкие попали в ДТП и им требуется помощь. Женщины, пытаясь помочь родственникам, через таксистов передали крупные суммы. В общей сложности они потеряли 1,85 млн рублей и 10 тыс. долларов США.

Позже правоохранительные органы выявили аферистов. Одним из них оказался 15-летний юноша. Он забирал деньги у таксистов, а далее переводил деньги на счета мошенников. За свои действия парень получил вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Материалы в отношении подростка переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.

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#полиция
#мвд
#мошенник
#подросток
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Ульяновские полицейские выявили наркоплантацию
В Ульяновской области задержан мужчина за выращивание конопли
05 мая 2025, 11:31

Фото: iStock/lekcej

Житель областного центра Ульяновска был задержан правоохранительными органами по подозрению в незаконной культивации и хранении конопли. Мужчина 1985 года рождения под свою незаконную деятельность арендовал техническое помещение в поселке Тереньга.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области, задержанный заявил, что он выращивал наркосодержащее растение семейства каннабис для собственного употребления. Полицейские изъяли 15 кустов растения и более 1,5 кг марихуаны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В середине апреля житель Подмосковья был задержан за выращивание на даче конопли на продажу. 39-летний житель Королева рассказал, что несколько месяцев выращивал наркосодержащее растение для производства наркотиков и их дальнейшей реализации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное растения
#полицейские
#наркотики
#конопля
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