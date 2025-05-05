В президента Кении бросили ботинок

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Президент Кении Уильям Руто столкнулся с агрессивной реакцией во время обращения к народу. В главу государства бросили ботинок.
Инцидент произошел накануне на митинге в округе Мигори. Как сообщает Reuters, президент сумел отбить ботинок рукой и не пострадал. Полиция задержала трех человек по факту инцидента.
Акции протестов в Кении начались летом прошлого года. Народные волнения связаны с решением властей увеличить налоги. Протесты переросли в прямые столкновения с полицейскими, в ходе которых погибли более 40 человек. Позже Руто отказался от предложения повышения налоговых сборов и инициировал встречу с оппозицией.
58-летний Руто был избран президентом Кении в 2022 году.
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Акции протестов в Кении начались летом прошлого года. Народные волнения связаны с решением властей увеличить налоги. Протесты переросли в прямые столкновения с полицейскими, в ходе которых погибли более 40 человек. Позже Руто отказался от предложения повышения налоговых сборов и инициировал встречу с оппозицией.
58-летний Руто был избран президентом Кении в 2022 году.
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