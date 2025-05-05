В Москве задержали организаторов автоподстав

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Правоохранители Москвы провели задержания по подозрению в мошенничестве. Полицейские арестовали восемь мужчин по обвинению в организации автоподстав, в том числе в Подмосковье и Волгоградской области.
МВД Медиа сообщает, что задержанные заработали свыше 100 млн рублей в мошенничестве в сфере автострахования.
По данным следствия, злоумышленники использовали подержанные иномарки при инсценировках аварий. После подставных ДТП они обращались в страховые компании за компенсациями. Банда занималась автоподставами последние четыре года. За этот период злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП.
Всем фигурантам дела предъявлено обвинение. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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По данным следствия, злоумышленники использовали подержанные иномарки при инсценировках аварий. После подставных ДТП они обращались в страховые компании за компенсациями. Банда занималась автоподставами последние четыре года. За этот период злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП.
Всем фигурантам дела предъявлено обвинение. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Манцаев Рамиль