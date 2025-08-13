Скончался экс-посол в Италии и Британии Адамишин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости о смерти посла в отставке Анатолия Адамишина, 1934 года рождения.
Она отметила, что Адамишин проработал в министерстве 40 лет и что в ближайшее время будет опубликован официальный некролог.
Адамишин с 1982 года имел статус чрезвычайного и полномочного посла. В 1986–1990 годах он занимал пост заместителя министра иностранных дел СССР, в 1993–1994 годах — первого заместителя главы МИД РФ, а в 1997–1998 годах был министром РФ по делам СНГ.
Также он служил послом СССР, а затем России в Италии (1990–1992) и послом РФ в Великобритании (1994–1997).
