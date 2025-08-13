Скончался экс-посол в Италии и Британии Адамишин

13 августа 2025, 12:01

Умер экс-посол в Италии и Британии Анатолий Адамишин, проработавший в МИД 40 лет

Анатолий Адамишин (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости о смерти посла в отставке Анатолия Адамишина, 1934 года рождения.